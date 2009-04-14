Іноземці припинили інвестиції до Грузії

Прем`єр-міністр Грузії Ніка Гілаурі заявив, що іноземні бізнесмени утримуються від вкладення інвестицій до Грузії через нестабільну внутрішньополітичну ситуацію. "Я знаю, що є інвестори і бізнесмени, які не приймають рішення про вкладення інвестицій і затримують вирішення цього питання впродовж останніх двох тижнів. Вони чекають розвитку подій. Але будь-яке зволікання з вкладенням інвестицій, зрозуміло, негативно позначається на економіці", - сказав Н.Гілаурі і висловив надію, що економіка Грузії зможе подолати труднощі.

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