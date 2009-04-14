8 дітей загинули й 40 поранені внаслідок обриву підвісного мосту в Перу

09:14, 14 квітня 2009
Світ
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Жертви впали в каньйон з висоти 98 метрів

Восьмеро дітей загинули і ще 40 зазнали тяжких травм внаслідок обриву підвісного моста біля високогірного міста Коракора.

Як передає Reuters, більшість постраждалих - діти віком 10-13 років, але є і кілька вчителів.

Міст завдовжки 40 м сполучав місто та школу.

Жертви впали в каньйон з висоти 98 метрів.

 

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