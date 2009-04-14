Росія програла інформаційну війну в Європі під час «газового конфлікту» з Україною. Про це заявив заступник голови Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ, виступаючи на парламентських слуханнях на тему: "Законодавчі аспекти інформаційного забезпечення національних інтересів Росії на міжнародній арені".

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «громадська думка в Європі за два тижні «газової війни» змінилася на протилежну. Якщо 2-3 січня вину покладали на Україну, то 7-8 січня громадська думка змінилася - вину покладали приблизно однаково на Росію та Україну, але коли після 8 січня почали мерзнути Балкани, однозначно вину Європа переклала на Росію».

За словами В.ЯЗЄВА, така позиція мотивувалася тим, що Україна «маленька, не самостійна держава, яку кривдить Росія».

В.ЯЗЄВ заявив, що в суспільній свідомості Європи все було поставлено «з ніг на голову» - «Росія пішла на припинення транзиту з метою покарати Україну».

Він переконаний, що Росії в таких ситуаціях необхідно формувати громадську думку не в Україні, а в Європі.

Заступник голови Держдуми наголосив, що за останній час інформаційний складник став вагомішим у питанні забезпечення національної безпеки РФ.

«Завоювання інформаційної переваги стало обов`язковою умовою забезпечення перемоги в будь-якій боротьбі - військовій, політичній…», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, для вирішення таких завдань потрібно розвивати можливості ЗМІ для своєчасного доведення інформації для російських та іноземних громадян.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 до 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі робила винною Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила постачання газу до Європи.

Тим часом 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

5 лютого Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, які постраждали внаслідок зриву постачання газу в січні 2009 року.

МЗС України назвало цю заяву Президента РФ непартнерським і недружнім жестом щодо України та країн Євросоюзу.