У Філадельфії автомобіль в'їхав у натовп людей
08:29, 05 вересня 2017Світ
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Постраждалих доставили до лікарні, їх травми не становлять загрози для життя.
Ілюстрація REUTERS
Вісім осіб постраждали після того, як жінка в'їхала на автомобілі в натовп людей на вуличній вечірці у Філадельфії у США. Поліція пред'явила їй звинувачення у водінні в нетверезому стані, передає агентство АР.
Жінка повідомила поліції, що на її автомобілі не спрацювали гальма.
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Постраждалих доставили до лікарні, їх травми не становлять загрози для життя.
Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту.
Як повідомляв УНІАН, раніше у російському Єкатеринбурзі УАЗ протаранив кінотеатр, спалахнула пожежа. Водій отримав великі опіки і був доставлений в лікарню.
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