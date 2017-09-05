У Філадельфії автомобіль в'їхав у натовп людей

Вісім осіб постраждали після того, як жінка в'їхала на автомобілі в натовп людей на вуличній вечірці у Філадельфії у США. Поліція пред'явила їй звинувачення у водінні в нетверезому стані, передає агентство АР.

Жінка повідомила поліції, що на її автомобілі не спрацювали гальма.

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Постраждалих доставили до лікарні, їх травми не становлять загрози для життя.

Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському Єкатеринбурзі УАЗ протаранив кінотеатр, спалахнула пожежа. Водій отримав великі опіки і був доставлений в лікарню.