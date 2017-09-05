Трамп погодився на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї

В ході телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном президент США Дональд Трамп дав "концептуальну згоду" на закупку Сеулом зброї на "багато мільярдів доларів". Про це повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.

Крім того, Дональд Трамп погодив зняття обмежень щодо ваги боєголовок південнокорейських ракет. За чинним договором із США вага боєголовок, які стоять на озброєнні Південної Кореї, може становити максимум 500 кілограмів.

Читайте такожКім Чен Ин "благає про війну": США у Радбезі ООН закликали до нових санкцій проти КНДР

Окремо офіс президента Південної Кореї повідомив, що лідери домовились ввести жорсткіші санкції проти КНДР та продовжити тиск на Пхеньян через Організацію Об’єднаних Націй.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на ядерне випробування КНДР збройні сили Південної Кореї провели навчання із застосуванням балістичних ракет.