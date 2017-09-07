Facebook: перед виборами в США Росія вклала $100 тисяч у рекламу в соцмережі

Керівництво соціальної мережі Facebook з'ясувало, що протягом майже двох років фейкові облікові записи, імовірно пов'язані з Росією, купували політичну рекламу в соцмережі на десятки тисяч доларів, передає Бі-бі-сі.

Як йдеться в опублікованому на сайті корпорації повідомленні, Facebook поділилася своїми висновками з владою США, які розслідують можливе втручання Росії у президентські вибори в цій країні.

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"Виникає питання: чи існує зв'язок між спробами Росії [вплинути на американські вибори] і оголошеннями, купленими на Facebook. Це серйозні претензії, і ми аналізували цілий ряд дій на нашій платформі, щоб зрозуміти, що сталося", - пише глава служби безпеки соцмережі Алекс Стеймос.

За його даними, в результаті аналізу операцій з придбання рекламних площ з'ясувалося, що з червня 2015 по травень 2017 року близько 100 тисяч доларів було витрачено на приблизно три тисячі оголошень, пов'язаних з 470 фейковими акаунтами і сторінками.

"Наші аналітики вважають, що ці облікові записи та сторінки пов'язані один з одним і управлялися з Росії", - зазначає Стеймос.

Оскільки подібні дії порушують правила соцмережі, всі виявлені фейкові облікові записи були заблоковані.

У повідомленні наголошується, що в переважній більшості оголошень не було конкретних відсилань до президентських виборів чи кандидатів, які брали участь у гонці.

У повідомленнях порушувалися такі теми, як дозвіл на носіння зброї і побоювання з приводу імміграційної політики, а також права секс-меншин і расова дискримінація.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в партії Меркель повідомили про хакерську атаку напередодні виборів, підозрюють РФ.