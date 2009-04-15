Президент Молдови виступив за амністію учасників заворушень

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН виступив за амністію і припинення всіх форм переслідування учасників заворушень, за винятком рецидивістів.

"Представники кримінального світу і рецидивісти, які скористалися складною політичною обстановкою, залишаться у місцях позбавлення волі", - сказав В.ВОРОНІН у телезверненні до нації, повідомляє РІА «Новости».

"Що ж до решти всіх учасників подій 7 квітня, то я прошу відповідні компетентні органи провести загальну амністію і вношу клопотання про припинення всіх форм переслідування учасників акції вуличного протесту", - заявив Президент Молдови.

В.ВОРОНІН закликав усіх учасників політичного процесу в Молдові повернутися в русло цивілізованого діалогу. На його думку, долю політичних партій має вирішувати виборець.

Влада не пред`являє і не висуває жодних умов лідерам опозиції. Будь-які їхні рішення мають одного-єдиного суддю – виборця. Саме він оцінить всіх нас", - сказав В.ВОРОНІН.