Кількість жертв землетрусу в Мексиці перевищила 60 осіб

20:28, 09 вересня 2017
Світ
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Мексиканські рятувальники повідомляють, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі осіб.

REUTERS

У Мексиці в результаті найпотужнішого землетрусу за останні 80 років загинула щонайменше 61 особа, повідомляє Reuters.

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Землетрус магнітудою 8,1 бала біля південного узбережжя Мексики стався 7 вересня пізно ввечері.

Підземні поштовхи відчули в Мексиці, Гватемалі і Сальвадорі, найбільших руйнувань зазнав штат Оахака.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Мексики заявляла про понад 30 загиблих в результаті землетрусу.

Землетрус магнітудою 8,0 сталося біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі осіб.

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Теги: #землетрус у Мексиці