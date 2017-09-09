Кількість жертв землетрусу в Мексиці перевищила 60 осіб

У Мексиці в результаті найпотужнішого землетрусу за останні 80 років загинула щонайменше 61 особа, повідомляє Reuters.

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Землетрус магнітудою 8,1 бала біля південного узбережжя Мексики стався 7 вересня пізно ввечері.

Підземні поштовхи відчули в Мексиці, Гватемалі і Сальвадорі, найбільших руйнувань зазнав штат Оахака.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Мексики заявляла про понад 30 загиблих в результаті землетрусу.

Землетрус магнітудою 8,0 сталося біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі осіб.