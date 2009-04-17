Саркозі образив Обаму і своїх колег по ЄС

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ образив своїх колег по ЄС та лідера США під час сніданку з депутатами французького парламенту.

Як повідомила 16 квітня французька газета Liberation, образи на адресу європейських колег пролунали під час сніданку, на який Н.САРКОЗІ запросив 12 депутатів Палати представників та 12 членів Сенату, серед яких були і представники опозиції, які повідомили лівій Liberation зміст зустрічі.

Так, за даними співрозмовників видання, під час сніданку Н.САРКОЗІ розповів депутатам про результати саміту “Великої двадцятки”, що відбувся 2 квітня в Лондоні. Під час основної страви французький Президент дав характеристику новому господарю Білого дому.

“Барак ОБАМА має гострий розум, він дуже розумний і харизматичний. Але він обраний лише два місяці тому, і ніколи не керував жодним міністерством в своєму житті. Є кілька речей, по яких він не має власної позиції”, - заявив Н.САРКОЗІ. За його словами, це стосується, зокрема, питання зменшення викидів СО2 в атмосферу.

Французький Президент також дав характеристику Президенту Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, як “повністю відсутньому серед “Великої двадцятки”. Говорячи про канцлера Німеччини Ангелу МЕРКЕЛЬ, Н.САРКОЗІ заявив, що після того, як вона ознайомилася зі станом банківської сфери та автомобільної промисловості, “вона не мала іншого вибору, ніж схилитися” до його позиції.

Найбільше за всіх дісталося прем’єр-міністру Іспанії Хосе Родрігесу САПАТЕРО. Під час десерту, коли Н.САРКОЗІ налив собі яблучного компоту, він заявив, що можна багато говорити про іспанського прем’єра. “Він, мабуть, не дуже розумний”, - заявив французький Президент.

Єдиним європейським лідером, який отримав похвалу Н.САРКОЗІ, став італійський прем’єр Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

“Важливе в демократії – бути переобраним. Подивіться на С.БЕРЛУСКОНІ - його вже переобирають втретє”, - заявив Президент Франції.