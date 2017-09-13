Держсекретар США не хоче ескалації у відносинах із Росією
Речниця Держдепу нагадала про приклади продовження співпраці США і РФ у північнокорейському питанні і пошук виходу з дипломатичної кризи.
Державний секретар США Рекс Тіллерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин із Росією, які є відносинами між двома ядерними державами.
Про це сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, передає Радіо Свобода. «Ми очікуємо на спробу просунутися вперед», – додала вона.
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Речниця нагадала про візит до Москви спецпосланця США у справах Північної Кореї Джозефа Юна на переговори щодо ядерної і ракетної програми Пхеньяна чи зустріч у фінському Хельсінкі заступника державного секретаря США Томаса Шаннона і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова як про приклади продовження співпраці в північнокорейському питанні і пошуку виходу з дипломатичної кризи.
Як повідомляв УНІАН раніше, президент РФ Володимир Путін вважає, що державний секретар США Рекс Тіллерсон «потрапив до поганої компанії» після того, які залишив посаду керівника нафтової компанії ExxonMobil.