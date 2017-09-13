Disney перенесла вихід дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" на 7 місяців

Компанія Disney оголосила, що вихід дев'ятого епізоду саги "Зоряні війни" переноситься на сім місяців. Про це повідомляє Variety.

Раніше вихід фільму планувався 24 травня 2019 року. Тепер оголошена нова дата - 20 грудня 2019 року. Причини такого рішення не пояснюються.

Читайте також"Останні джедаї": в мережі показали кадри, зняті між роботою над новою частиною "Зоряних воєн" (відео)

Видання підкреслює, що на 24 травня 2019 року Disney запланував реліз картини "Алладін" режисера Гая Річі.

Раніше УНІАН повідомляв, що дев'ятий епізод "Зоряних війн" зніматиме Джей Джей Абрамс, який допоміг перезапустити франшизу, створивши сьомий епізод "Зоряні війни: Пробудження сили".

Він також візьме участь у написанні сценарію разом з Крісом Террі.