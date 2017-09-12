Disney знайшла нового режисера для "Зоряних воєн"

Нового режисера для дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" замість звільненого Коліна Треворроу призначили компанії Disney і Lucasfilm, повідомляє Variety.

Новий фільм зніме Джей Джей Абрамс, який допоміг перезапустити франшизу, створивши сьомий епізод "Зоряні війни: Пробудження сили". Він також візьме участь у написанні сценарію разом з Крісом Террі.

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Як заявила президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді, вона рада, що Абрамс повертається для завершення цієї трилогії.

Серед інших фільмів режисера – "Зоряний шлях", "Стартрек: Відплата", "Місія: нездійсненна - 3".

З режисером Коліном Треворроу, режисером "Світ Юрського періоду" компанія розійшлася "через різне бачення проекту".