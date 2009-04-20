Нідерланди відмовилися від участі в конференції ООН проти расизму

Нідерланди не братимуть участі в Конференції ООН проти расизму, яка пройде 20-24 квітня в Женеві, йдеться в заяві голландського МЗС. У поширеній від імені нідерландського міністра закордонних справ Максима Ферхахена заяві наголошується, що запропоноване підсумкове комюніке конференції завдасть шкоди її цілям, що неприйнятно для Нідерландів. "Конференція проти расизму дуже важлива, щоб використовувати її для несумісних з нею політичних цілей і нападок на західні країни. Нідерланди в цьому не братимуть" участі, - заявив Ферхахен.

"Низка країн, які самі ще багато що мають зробити у області прав людини, використовують конференцію для того, щоб поставити релігію над правами людини і без потреби обмежити свободу слова, ігнорувати дискримінацію на основі статевої орієнтації і представити Ізраїль як єдиного винуватця всіх негараздів", - цитує голову нідерландського зовнішньополітичного відомства РІА новості. У заяві голландського МЗС йдеться, що в ході переговорів про завершальний документ конференції західні країни були об`єктами нападок. В результаті Нідерланди втратили надію на прийнятний варіант підсумкової заяви і вважають, що конференція не зможе зробити внесок до боротьби з расизмом.

Раніше від участі в женевському форумі з аналогічних причин відмовилися США і Австралія.