Потужний землетрус у Китаї: 15 тисяч потерпілих

Понад 15 тис. осіб постраждали в результаті землетрусу, що стався вчора в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китайської Народної Республіки.

Як передає РІА «Новости»,землетрус магнітудою 5,5 стався на північному заході Китаю. Підземні поштовхи пошкодили 3,2 тис. будинків. Прямі економічні збитки від удару підземної стихії, за попередніми даними, становлять 54 млн. юанів (близько 8 млн. дол.). Повідомлень про загиблих поки не надходило.

Найбільш руйнівним в КНР за останні 30 років став землетрус 12 травня 2008 року в провінції Сичуань. Тоді загинули більше 69 тис. осіб, 374 тис. отримали поранення, мільйони залишилися без даху над головою, 18 тис. осіб досі вважаються зниклими без вісти. Якщо їх не вдасться знайти впродовж року, вони також будуть офіційно визнані загиблими.