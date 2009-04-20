Скандал супроводжує конференцію ООН з расизму в Женеві

Скандал супроводжує відкриття конференції ООН з расизму, яка сьогодні розпочинається в Женеві.

На ній головує Росія.

Боротьбу зі всіма проявами расизму і ксенофобії в Женеві схоже обговорюватимуть в напівпорожньому залі. З лідерів країн приїде лише іранський президент Махмуд Ахмадінежад. Решту делегацій представлять міністри. Від участі відмовилися вісім впливових країн світу. Минулого вечора вирішила бойкотувати конференцію і Німеччина. «Ми побоюємося, що форум використовують як платформу для інших інтересів», - наводить ІТАР-ТАРС слова міністра закордонних справ країни Франка-Вальтера Штайнмайэра. Він пообіцяв уважно стежити за ходом конференції.

Так німці приєдналися до США, Канади, Нідерландів, Італії, Австралії, Ізраїлю. Всі вони побоюються, що обговорення резолюції на форумі виллється в антисемітські заклики. Як це трапилося на першій конференції в Дурбані в Південній Африці вісім років тому. В останню мить стало відомо про відмову брати участь в конференції ще однієї країни - Нової Зеландії. А ось Франція все-таки вирішила відправити свого представника. Париж має намір висловити на форумі свою точку зору з питань дотримання прав людини.

Нагадаємо, що перший форум завершився скандалом. Після того, як лідери арабських країн запропонували прирівняти сіонізм до расизму, Ізраїль і США покинули конференцію.

Эхо Москвы