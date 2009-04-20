У центральній Італії - нові підземні поштовхи

Два нових підземних поштовхи магнітудою 2,9 і 3,0 зафіксовано минулої ночі в центральній Італії, яка постраждала на початку квітня від сильного землетрусу.

Як передає РІА «Новости»,підземні поштовхи були зареєстровані о 03.20 і 04.22 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів був поблизу адміністративного центру області Абруццо - міста Аквіла. Повідомлень про руйнування й постраждалих немає.

Землетрус магнітудою 5,8, що стався в центральній Італії 6 квітня, забрав життя 294 людей. Тоді епіцентр також був поблизу Аквіли. Сейсмічна активність в Абруццо триває постійно. За даними сейсмологів, з 6 квітня зафіксовано більш як дві тисячі підземних поштовхів.