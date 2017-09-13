Ураган "Харві" виніс на техаський пляж загадкову істоту з гострими зубами (фото)

Таємничу морську істоту з загостреним циліндроподібним корпусом, зубами-різцями, хвостом і без очей викинуло на один з техаських пляжів після урагану "Харві". Про це повідомляє Dailymail.

Істоту виявила Пріті Десай, яка і виклала фотографії істоти в Twitter, щоб з'ясувати, що це за вид.

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Більшість біологів погодилися, що це має бути якась риба, наприклад, особливий тип вугрів. Кілька експертів вважають, що це луската змія-вугор, яка водиться в Мексиканській затоці.

Як повідомляв УНІАН, збитки від ураганів "Харві" і "Ірма"можуть перевищити $290 мільярдів.