Творець "Дедпула" візьметься за відродження "Термінатора" зі Шварценеггером

Офіційно стало відомо, що режисер Тім Міллер, який зняв «Дедпула», візьметься за зйомки нової частини «Термінатора», а Джеймс Кемерон виступить як продюсер. Про це повідомляє Screenrant.

Детальніше про новий фільм ми дізнаємося наступного тижня. 19 вересня в Лос-Анджелесі відбудеться спеціальний захід за участю Джеймса Кемерона і Тіма Міллера. Кінематографісти поділяться з журналістами The Hollywood Reporter планами щодо «відродження Термінатора».

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Нагадаємо, що права на франшизу повернуться до Джеймса Камерона в 2019 році. Цілком можливо, що ми побачимо не один фільм, а цілих три — про це заявив сам Джеймс Кемерон. Крім того, до своєї ролі повернеться Арнольд Шварценеггер.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше показали оновлений фільм "Термінатор: Судний день".