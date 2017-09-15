У Венесуелі запропонували дивний спосіб виходу із кризи (відео)

Венесуельська влада знайшла неординарний спосіб виходу із продовольчої кризи й закликає людей по-іншому поглянути на свійських тварин. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Ранок.

Читайте такожУ США виключили застосування сили проти Венесуели найближчим часом

Чиновники кажуть, що кролики – то не просто пухнасті тварини, їх треба розводити на балконах та їсти. Також вони радять самостійно вирощувати у квартирах та на дахах будинків овочі та фрукти. Це нібито має допомогти усунути брак продуктів на полицях магазинів.

Країна вже понад рік страждає від економічної кризи й майже півроку на вулицях не стихають антиурядові протести.