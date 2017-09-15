У Венесуелі запропонували дивний спосіб виходу із кризи (відео)
08:55, 15 вересня 2017Світ
1 0
Понад рік країна страждає від продовольчої кризи - людям буквально не вистачає продуктів.
Не скигліть та їжте кролів: венесуельцям запропонували спосіб виходу із кризи
Венесуельська влада знайшла неординарний спосіб виходу із продовольчої кризи й закликає людей по-іншому поглянути на свійських тварин. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Ранок.
Читайте такожУ США виключили застосування сили проти Венесуели найближчим часом
Чиновники кажуть, що кролики – то не просто пухнасті тварини, їх треба розводити на балконах та їсти. Також вони радять самостійно вирощувати у квартирах та на дахах будинків овочі та фрукти. Це нібито має допомогти усунути брак продуктів на полицях магазинів.
Країна вже понад рік страждає від економічної кризи й майже півроку на вулицях не стихають антиурядові протести.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter