Внаслідок вибуху у метро Лондона 18 людей постраждали – медики

Під час сьогоднішнього вибуху у лондонському метро отримали травми 18 людей.

Про це повідомляє прес-служба швидкої допомоги Лондона у своєму Twitter.

«Ми можемо підтвердити, що госпіталізували 18 пацієнтів, постраждалих під час інциденту на станції метро Парсонс Грін», – йдеться у заяві медиків.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreenpic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 вересня 2017 р.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт.