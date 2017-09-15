Внаслідок вибуху у метро Лондона 18 людей постраждали – медики

14:33, 15 вересня 2017
Світ
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У п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб.

Постраждала внаслідок вибуху у метро / REUTERS

Під час сьогоднішнього вибуху у лондонському метро отримали травми 18 людей.

Про це повідомляє прес-служба швидкої допомоги Лондона у своєму Twitter.

«Ми можемо підтвердити, що госпіталізували 18 пацієнтів, постраждалих під час інциденту на станції метро Парсонс Грін», – йдеться у заяві медиків.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт.

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Теги: #Теракт в Лондоні#вибух у метро Лондона