Вибух у лондонському метро визнали терактом

Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. Про це повідомив представник контртерористичного підрозділу, передає BBC.

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Заступник помічника комісара Ніл Басу заявив, що це терористичний інцидент. На місці події були присутні співробітники столичної поліції і британської транспортної поліції, а також колеги з Лондонської пожежної бригади і Лондонської служби швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб.