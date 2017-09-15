Вибух у лондонському метро визнали терактом

12:41, 15 вересня 2017
Світ
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Станція надалі оточена, городянам радять уникати цього району.

Машини спеціальних служб біля станції / REUTERS

Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт. Про це повідомив представник контртерористичного підрозділу, передає BBC.

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Заступник помічника комісара Ніл Басу заявив, що це терористичний інцидент. На місці події були присутні співробітники столичної поліції і британської транспортної поліції, а також колеги з Лондонської пожежної бригади і Лондонської служби швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух, постраждали декілька осіб.

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Теги: #вибух в Лондоні#вибух в метро Лондона