У мережі з'явилося відео з місця теракту в лондонському метро
14:54, 15 вересня 2017Світ
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В результаті події постраждали щонайменше 18 осіб.
Місце вибуху / REUTERS
У мережі з'явилося відео з місця вибуху в лондонському метро. На записі видно, як вибуховий пристрій догорає всередині вагона.
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Люди без поспіху проходять повз вагон і через вікно заглядають всередину, показуючи на предмет, який догорає. Судячи з відео, вибух не призвів до серйозних руйнувань всередині вагона.
#parsonsgreenpic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) 15 вересня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух. Відомо про 18 постраждалих. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт.
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