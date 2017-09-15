У мережі з'явилося відео з місця теракту в лондонському метро

У мережі з'явилося відео з місця вибуху в лондонському метро. На записі видно, як вибуховий пристрій догорає всередині вагона.

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Люди без поспіху проходять повз вагон і через вікно заглядають всередину, показуючи на предмет, який догорає. Судячи з відео, вибух не призвів до серйозних руйнувань всередині вагона.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю вранці в Лондоні у вагоні метро стався вибух. Відомо про 18 постраждалих. Поліція розслідує вибух у вагоні лондонського метро як теракт.