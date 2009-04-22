Охорона Єлизавети II торгувала порно і наркотиками в Букінгемському палаці?

Співробітники служби безпеки королеви Великобританії влаштовували п`янки в Букінгемському палаці, під час яких фотографувалися на троні, а потім відсипалися прямо в королівських покоях. Як повідомляє newsru з посиланням на Daily Telegraph, скандальні факти розкрилися під час суду над одним з охоронців Полом Пейджем, якого звинувачують в шахрайстві.

Як розповіли присяжним, охоронці організували на території палацу продаж наркотиків і порнографії. Крім того, за окрему платню вони проводили на прийоми невідомих людей, а також дозволяли своїм знайомим використовувати територію палацу як автостоянку.

На думку суду, своїми вчинками поліцейські виявили неповагу до королеви, а також піддали її життя ризику.

Самі поліцейські більшість з пред`явлених їм звинувачень заперечують.

Сержант Адам Макгрегор заявив, що сісти на королівський трон його примусила не неповага до монархів, а "щоб розповісти про це внукам". Крім того, він стверджує, що не надягав при цьому корону.

Сержант також визнав, що дійсно заснув під час одного чергування. Проте, за його словами, він використовував для сну тільки службові приміщення.