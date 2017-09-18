Туреччина стягнула до кордону з Сирією 80 одиниць бронетехніки – ЗМІ

Туреччина продовжує передислокувати військову техніку на кордон з Сирією.

Як повідомляє агентство Анадолу, в провінцію Хатай на кордоні з Сирією залізницею доставлено близько 80 броньованих військово-транспортних засобів.

Повідомляється, що бронетехніка стягнута з району Люлебургаз провінції Киркларелі.

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Зазначимо, що у Сирії триває війна, що почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.

Туреччина у збройному конфлікті в Сирії протистоїть урядовим військам президента Башара Асада і угрупованню «Ісламська держава».