Війська Асада заявили про звільнення передмістя Дейр-ез-Зора – ЗМІ
Загони бойовиків ІД змогли врятуватися, перебравшись на другий берег Євфрату, кажуть сирійські військові.
Урядовим військам Сирії та їхнім союзникам вдалося очистити від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) частину приміських кварталів східносирійського міста Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство Reuters.
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Як повідомило агентству джерело в сирійській армії, звільнено було квартал Ель-Джафра. Ця частина приміської зони розташована на західному березі річки Євфрат. Загони бойовиків ІД змогли врятуватися, перебравшись на другий берег річки, кажуть сирійські військові.
Водночас представники розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини наголосили, що район Ель-Джафра розташований неподалік від військового аеродрому. За даними правозахисників, досі ісламісти тримали під своїм контролем близько третини міста.
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня сирійська армія та її союзники прорвалися до урядових підрозділів у Дейр-ез-Зорі, які перебували в оточенні бойовиків ІД з 2014 року.