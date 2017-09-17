Війська Асада заявили про звільнення передмістя Дейр-ез-Зора – ЗМІ

Урядовим військам Сирії та їхнім союзникам вдалося очистити від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) частину приміських кварталів східносирійського міста Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство Reuters.

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Як повідомило агентству джерело в сирійській армії, звільнено було квартал Ель-Джафра. Ця частина приміської зони розташована на західному березі річки Євфрат. Загони бойовиків ІД змогли врятуватися, перебравшись на другий берег річки, кажуть сирійські військові.

Водночас представники розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини наголосили, що район Ель-Джафра розташований неподалік від військового аеродрому. За даними правозахисників, досі ісламісти тримали під своїм контролем близько третини міста.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня сирійська армія та її союзники прорвалися до урядових підрозділів у Дейр-ез-Зорі, які перебували в оточенні бойовиків ІД з 2014 року.