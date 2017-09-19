Сенат США заборонив використовувати антивірус "Касперського" (відео)

11:39, 19 вересня 2017
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Наголошується, що відмова від російської програми зменшить уразливість національної безпеки Америки.

Американський сенат заборонив використовувати антивірус "Касперського". Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відмовитися від російської комп'ютерної програми пропонують державним установам. Відповідну поправку сенатори внесли в проект оборонного бюджету США, зазначивши, що відмова від російської програми зменшить уразливість національної безпеки Америки.

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Під підозру в кібершпигунстві і передачі даних Москві "Лабораторія Касперського" потрапила цього літа.

Раніше повідомлялося, що "Лабораторія Касперського» готова розкрити владі США вихідний програмний код, для того, щоб розвіяти підозри американської влади щодо діяльності компанії.

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