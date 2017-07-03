У "Лабораторії Касперського" готові розсекретити програмний код владі США та свідчити у Конгресі

«Лабораторія Касперського» готова розкрити владі США початковий код програми, для того, щоб розвіяти підозри американської влади щодо діяльності компанії. Про це повідомив виконуючий директор Kaspersky Lab Євгеній Касперський, пише «The Associated Press».

«Якщо США необхідно, ми можемо розкрити початковий код», - сказав він.

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Директор Kaspersky Lab також заявив про готовність дати свідчення в Конгресі США, щоб довести, що компанія не діє «зловмисно».

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонити використовувати програмне забезпечення, розроблене "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Відповідна поправка з'явилася в проекті документа, який підтверджує структуру оборонного бюджету на 2018 рік (National Defense Authorization Act). Один з розділів документу присвячений Росії, яка, як йдеться в документі, "залучена в активну і цілеспрямовану кампанію, мета якої підірвати цілісність американської демократії".