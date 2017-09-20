Актор Морган Фрімен закликав Трампа захистити демократію в світі і США від Росії (відео)

Відомий американський актор, володар «Оскара» Морган Фрімен записав відеоролик, в якому закликав президента США захистити демократію в світі і США від Росії.

Запис опублікований на сторінці некомерційної неурядової організації "Комітет по розслідуванню Росії" (Committee to Investigate Russia, CIR) в Twitter.

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"Багато поколінь билися, захищаючи демократію. Зараз наша черга. Подивіться, як Морган Фрімен пояснює план Росії щодо підриву США", - йдеться у підписі CIR до ролика з Фріменом.

"На нас напали. Ми ведемо війну. Уявіть такий кіносценарій: колишній агент КДБ, розлючений крахом своєї Батьківщини, задумує помсту. Користуючись хаосом, він прокладає собі шлях по кар'єрних сходах в пострадянській Росії і стає президентом. Він встановлює авторитарний режим. А потім націлюється на свого заклятого ворога - Сполучені Штати. І як справжній агент КДБ, яким він є, він таємно використовує кіберзброю для атак на демократії по всьому світу. Використовуючи соціальні медіа для поширення пропаганди і брехливої інформації, він переконує людей в демократичних суспільствах перестати довіряти їх ЗМІ, їх політичним процесам і навіть їх сусідам. І він виграє. Цей шпигун - Володимир Путін. І це не кіносценарій", - говорить Фрімен.

Фрімен у своєму зверненні закликав президента США Дональда Трампа виступити зі зверненням до американців і визнати втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Також він вважає, що Трамп повинен дати слідчим вказівку використовувати всі доступні ресурси для проведення розслідування, щоб з'ясувати, як саме це сталося.

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"Вільний світ розраховує на наше лідерство. Протягом 241 року наша демократія була яскравим прикладом, до чого ми всі можемо прагнути. І ми в боргу перед тими сміливими людьми, які боролися і вмирали, щоб захистити цю велику націю і врятувати демократію. І наше зобов'язання перед майбутнім поколінням - продовжувати боротьбу", - сказав Фрімен.