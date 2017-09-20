У НАТО не підтримують договір ООН про заборону ядерної зброї

Країни НАТО виступають проти нового Договору ООН про заборону ядерної зброї. Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 20 вересня, відповідній заяві Північноатлантичної Ради - політичного керівного органу Альянсу, передає Deutsche Welle.

Договір про заборону ядерної зброї урочисто відкрили для підписання 20 вересня в Нью-Йорку. Першим під ним свій підпис поставив президент Бразилії Мішел Темер.

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У заяві НАТО наголошується, що "фундаментальна мета ядерного потенціалу Альянсу полягає в збереженні миру, запобігання насильству та стримування агресії". "Доки буде існувати ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним Альянсом", - зазначається у документі.

"Спроба заборонити ядерну зброю договором, до якого не приєдналася жодна країна, яка фактично володіє такою зброєю, не принесе успіху, не призведе до скорочення наявних ядерних озброєнь, що не зміцнить безпеку жодної країни, як і не буде сприяти стабільності і миру на планеті" , - йдеться в документі.

Країни НАТО вважають, що цей договір не враховує реального стану міжнародної безпеки: "У той час, коли світ має потребу в єдності перед дедалі більшими загрозами, зокрема, величезною загрозою, якою є ядерна програма Північної Кореї, цей договір не бере до уваги дані виклики".

Документ, ухвалений 7 липня поточного року в штаб-квартирі ООН, набере чинності, коли його ратифікують 50 держав. Він передбачає заборону на розробку, випробування, зберігання, придбання і транспортування ядерної зброї.