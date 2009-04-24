Японському флотові вперше з 1945 р. дозволили відкривати вогонь

Японські парламентарії прийняли новий законопроект, спрямований на боротьбу з піратством. Як повідомляє Agence France Presse, він дозволяє кораблям ВМС країни, які беруть участь в операції біля узбережжя Сомалі, вступати в бій з піратами для захисту цивільних суден інших країн. Законодавство Японії, прийняте після закінчення Другої світової війни, дозволяло кораблям відкривати вогонь для самооборони або захисту суден під прапором своєї держави.

У березні, як нагадує агентство, Японія приєдналася до інших країн, що беруть участь у боротьбі з піратством в районі Сомалі. Згідно з новим законом, кораблі сил військово-морської самооборони зможуть захищати не тільки кораблі, які йдуть під японським прапором, а також на яких є японські громадяни чи вантажі, а й інші судна.

Наприкінці березня вперше в 2009 р. японське судно "Джезмін Эйс", на борту якого перебував екіпаж з громадян Філіппін, зазнав нападу піратів. Минулого року пірати атакували 12 японських суден.

За даними CNN, в операції біля берегів Сомалі беруть участь два японські військові кораблі - есмінець "Сазанамі" проекту Takanami і фрегат "Самідаре" проекту Murasame. Кораблі водотоннажністю 4650 тонн і 4550 тонн відповідно озброєні ракетами класу "корабель-корабель" Mitsubishi Type 90, американськими ракетами RIM-162 Sea Sparrow, торпедами, кулеметами й іншими зразками зброї. На бортах обох кораблів, здатних розвивати швидкість до 30 вузлів, базуються вертольоти SH-60J - модифікації SH-60B/F Seahawk виробництва Mitsubishi. Вони озброєні протичовновими торпедами і кулеметами.

Лента.ру