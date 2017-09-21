"Ми молимося за тебе": Джамала підтримала переможця "Євробачення-2017", який очікує пересадки серця

Українська співачка Джамала опублікувала зворушливий пост у соцмережі зі словами підтримки переможця "Євробачення-2017" Сальвадора Зібрала.

«Сальвадор, ми з тобою! Вся Україна з тобою! Ми молимося за тебе! Сила! Все буде добре! З любов'ю, Джамала», - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше переможця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Сальвадора Собрала госпіталізували в одну з лікарень Лісабона, він чекає пересадки серця.

Стан музиканта погіршився під час гастрольного туру. Під час останнього концерту Сальвадор Собрал не зміг виконати пісню, яка принесла йому перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017». Після концерту Сальвадор опинився в лікарні.

Переможець «Євробачення-2017» страждає вродженим пороком серця, який не дозволив йому брати участь у всіх організаційних заходах міжнародного пісенного конкурсу нарівні з іншими представниками країн-учасниць. На репетиціях музиканта заміняла його сестра Луїза, яка також є співавтором тріумфальної композиції Amar Pelos Dois.