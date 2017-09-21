Європа застерігає США щодо виходу з ядерної угоди з Іраном

Провідні європейські країни одностайно застерегли США від виходу з ядерної угоди з Іраном. У середу, 20 вересня, верховна представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила у Нью-Йорку після зустрічі з представниками країн, що мають право вето у Раді Безпеки ООН, а також ФРН та Ірану, що до цього часу жодна зі сторін цю угоду не порушувала. Тому, наголосила Могеріні, немає необхідності у проведенні нових переговорів щодо неї, як повідомляє DW.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг главу американської держави Дональда Трампа від того, що "він припускається великої помилки". Міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) заявив, що докладе усіх зусиль для врятування ядерної угоди з Іраном.

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Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон повідомив після зустрічі, що "США мають суттєві проблеми" з ядерною угодою з Іраном. За словами Тіллерсона, від Ірану очікували "внеску у мир в регіоні, але цього не сталось". При цьому глава Держдепу США згадав про роль Тегерану у конфліктах в Сирії, Ємені та Іраку.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час першого свого виступу у Генеральній асамблеї ООН напередодні назвав Іран "державою-вигнанкою", а угоду з Іраном - "соромом для США".

Ядерна угода з Іраном 2015 року полягала в скасуванні частини накладених на країну міжнародних санкцій у обмін на значне обмеження іранської ядерної програми таким чином, щоб унеможливити розробку ядерної зброї Тегераном.В середині серпня 2017 року Іран пригрозив вийти з угоди, якщо США введуть проти нього нові санкції.