Жодного дня без штрафу: іспанський суд придумав, як будуть карати чиновників-сепаратистів (фото)

Іспанський конституційний суд наклав щоденні штрафи в розмірі до 12 тис. євро на топ-чиновників Каталонії за кожен день організації забороненого референдуму про незалежність. Про це повідомляє BBC.

Шість чиновників оштрафували на 12 тис. євро, інших 16 чиновників чекає щоденний штраф у розмірі 6 тис. євро. Виплачувати штрафи доведеться за кожен день організації референдуму, забороненого судом.

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Більше дюжини каталонських чиновників поліція затримала під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, яка стосується запланованого референдуму про незалежність.

Серед затриманих - голова департаменту економіки Каталонії Хосеп Марія Жозе.

Затримання чиновників і обшуки викликали масові протести в Каталонії, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.