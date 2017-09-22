Іспанія надсилає більше поліції до Каталонії, щоб не допустити референдуму

Міністерство внутрішніх справ Іспанії у п'ятницю, 22 вересня, оголосило, що відправляє додаткові підрозділи поліції до Каталонії. Як пояснили у МВС країни, метою правоохоронців є забезпечення порядку в регіоні та недопущення проведення референдуму про незалежність Каталонії, запланованого місцевою владою на 1 жовтня 2017 року, як повідомляє DW.

У відомстві не уточнили, яку кількість поліцейських буде додатково спрямовано до Каталонії. За даними іспанських ЗМІ, близько трьох-чотирьох тисяч правоохоронців вже прибули до регіону або перебувають на шляху до нього, інформує агентство Reuters.

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У Каталонії діють підрозділи місцевої поліції (Mossos d'Esquadra), а також іспанської державної гвардії (Guardia Civil). Чисельність місцевої поліції в регіоні становить близько 17 тисяч осіб, а держгвардії - 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у фактичному запровадженні "надзвичайного стану" в Каталонії. Іспанська поліція здійснила 41 обшук у Барселоні, затримала 14 осіб та конфіскувала дев'ять мільйонів бюлетенів, підготованих для проведення референдуму про незалежність.