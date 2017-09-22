Іспанія надсилає більше поліції до Каталонії, щоб не допустити референдуму
МВС Іспанії оголосило про рішення спрямувати додаткові сили поліції до Каталонії. Метою правоохоронців буде забезпечення порядку та недопущення референдуму.
Міністерство внутрішніх справ Іспанії у п'ятницю, 22 вересня, оголосило, що відправляє додаткові підрозділи поліції до Каталонії. Як пояснили у МВС країни, метою правоохоронців є забезпечення порядку в регіоні та недопущення проведення референдуму про незалежність Каталонії, запланованого місцевою владою на 1 жовтня 2017 року, як повідомляє DW.
У відомстві не уточнили, яку кількість поліцейських буде додатково спрямовано до Каталонії. За даними іспанських ЗМІ, близько трьох-чотирьох тисяч правоохоронців вже прибули до регіону або перебувають на шляху до нього, інформує агентство Reuters.
Читайте такожЖодного дня без штрафу: іспанський суд придумав, як будуть карати чиновників-сепаратистів (фото)
У Каталонії діють підрозділи місцевої поліції (Mossos d'Esquadra), а також іспанської державної гвардії (Guardia Civil). Чисельність місцевої поліції в регіоні становить близько 17 тисяч осіб, а держгвардії - 5 тисяч осіб.
Нагадаємо, 20 вересня іспанська поліція провела обшуки в офісі уряду Каталонії, після чого прем'єр-міністр регіону Карлес Пучдемон звинуватив Мадрид у фактичному запровадженні "надзвичайного стану" в Каталонії. Іспанська поліція здійснила 41 обшук у Барселоні, затримала 14 осіб та конфіскувала дев'ять мільйонів бюлетенів, підготованих для проведення референдуму про незалежність.