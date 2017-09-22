З моменту відкриття Ейфелеву вежу відвідали 300 мільйонів людей

У Парижі Ейфелеву вежу з 1889 року відвідали 300 млн людей, повідомляє прес-служба компанії SETE, що займається обслуговуванням цього туристичного об’єкта, передає радіо Свобода.

Читайте такожЕйфелева вежа визнана найкращим у світі фоном для селфіЗ цієї нагоди 28 вересня біля Ейфелевої вежі запланована унікальна розважальна програма, очікуються виступи музикантів і світлове шоу.

Крім того, як повідомляють у компанії, всім відвідувачам запропонують зробити фотографії біля Ейфелевої вежі, які потім буде розміщено на спеціальній 12-метровій стіні у вигляді напису «300 мільйонів дякую».

Ейфелева вежа, яка є архітектурною пам’яткою Парижа, була відкрита для відвідування 1889 році. Спочатку її збудували як тимчасову споруду для Всесвітньої виставки. Вежу мали розібрати, проте згодом це рішення скасували через встановлені на ній радіоантени.