У КНДР зафіксували землетрус біля ядерного полігону

Землетрус магнітудою 3,4 зафіксовано в Північній Кореї. Про це повідомляє «Ренхап».

За даними Китайського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу залягав на глибині близько нуля кілометрів.

У той же час з південнокорейського метеорологічного агентства зафіксували землетрус магнітудою 3,0 в районі північнокорейського повіту Кільджу, поряд з ядерним полігоном.

Тим не менш відомство вважає, що воно не пов'язане з ядерними випробуваннями і мало природний характер.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея може провести найпотужніші випробування водневої бомби в Тихому океані. Це можуть бути дії «найвищого рівня» проти Сполучених Штатів, сказав глава МЗС Північної Кореї Лі Йон Хо.

Таку заяву міністр зробив після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин сказав, що він розглядає найсильніші дії у відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа «повністю знищити» країну.

«Це може бути найпотужніша детонація водневої бомби в Тихому океані», - сказав міністр КНДР журналістам. «Ми не маємо уявлення про те, які дії можуть бути зроблені, оскільки вони будуть оголошені лідером Кім Чен Ином».