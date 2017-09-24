У КНДР заявили про "неминучість ракетного удару" по США

Ракетний удар по Сполучених Штатах, за словами міністра закордонних справ КНДР Лі Ен Хо, після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим". Про це глава північнокорейського МЗС заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає DW.

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Міністр запевнив, що його країна вживатиме "нещадних превентивних заходів", якщо Вашингтон спробує "обезголовити" керівництво чи збройні сили КНДР. "Ніхто, крім самого Трампа, не винен в цій самогубній місії", - заявив Лі Ен Хо, пригрозивши Вашингтону "візитом ракет на територію США".

Як повідомляв УНІАН, Трамп у своєму твіттері назвав лідера КНДР Кім Чен Ина "божевільним" і пригрозив йому новими випробуваннями. У відповідь на це північнокорейський лідер обізвав президента США "шизофренічним дідом".

23 вересня Пентагон заявив, що американські бомбардувальники "Лансер" в супроводі винищувачів пролетіли в міжнародному повітряному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї, демонструючи широкий спектр військових можливостей, доступних президенту США Дональду Трампу.