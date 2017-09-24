ЗМІ повідомили про можливу відставку Мей через півроку

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може покинути свій пост через півроку. Про це газеті Telegraph розповів представник тіньового уряду Ендрю Гвінн.

За його словами, партія консерваторів настільки розкололася в процесі обговорення Brexit, що уряд може пережити розпад під час обговорення важливих рішень.

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Раніше повідомлялося, що Мей запропонувала дворічний перехідний період в рамках Brexit.

Також повідомлялося, що глава МЗС ФРН Зігмар Габріель висловив розчарування промовою Мей із приводу виходу Великобританії з ЄС.