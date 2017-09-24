Більшість американців проти превентивного удару по КНДР - опитування

Незважаючи на стурбованість із приводу ракетно-ядерної програми КНДР, дві третини американців виступають проти превентивного удару по цій країні. Крім того, 72 відсотки американців вважають, що відповідальність у справі врегулювання конфлікту з КНДР проявить швидше військове командування США, ніж президент Дональд Трамп, як пише DW.

Про це свідчать оприлюднені в неділю, 24 вересня, результати опитування, проведеного спільно газетою The Washington Post і телекомпанією ABC. Лише 37 відсотків респондентів роблять ставку на Трампа в конфлікті навколо Північної Кореї. Як показало опитування, лише 8 відсотків американців упевнені в тому, що керівник КНДР Кім Чен Ин поводиться відповідально.

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В цілому, 57 відсотків респондентів відкидають роботу Трампа на посту президента США і лише 39 відсотків схвалюють її.

Опитування проводилося в період з 18 по 21 вересня і збігся за часом із виступом Трампа на сесії Генеральної Асамблеї ООН. У цій промові Трамп назвав Кім Чен Ина "ракетною людиною" і пригрозив повністю знищити Північну Корею.