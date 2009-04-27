Європейський суд визнав нелюдськими умови у Стрижавській колонії

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Ухань проти України», яке стосується умов тримання в Стрижавській виправній колонії №81 та у міжобласній тюремній лікарні при Стрижавській виправній колонії №81.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За інформацією вінницьких правозахисників, у своєму рішенні Європейський суд у Страсбурзі вказав на те, що під час перебування Івана УХАНЯ в СВК №81 державою Україна було порушено щодо нього ст.3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (жорстоке і нелюдське поводження).

Як інформує ВПГ, засуджений І.УХАНЬ у своїй скарзі до Євросуду так описав умови в «лікарні»: «Там постійно смерділо, ліків не вистачало, використовувалися прострочені медикаменти, повторно використовувалися одноразові шприци, пацієнтам не приділялося уваги, а для відвідання туалету треба було записуватися в чергу». Коли І.УХАНЬ, який був визнаний інвалідом, заявив, що внаслідок нестерпного болю в спині він не може йти в їдальню для прийому їжі, начальник колонії віддав розпорядження, аби двоє інших засуджених тягнули його туди силоміць, що і було зроблено.

В судовому рішенні відзначається, що медичний персонал тюремної лікарні вважав людину, яка була інвалідом другої групи, «симулянтом», а в медичній документації, яку лікарня надала Європейському суду з прав людини, було зазначено, що певні ліки були призначені хворому, але була відсутня інформація про те, чи ці ліки насправді було йому введено.

"Отримуючи від українських судів кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, громадяни України не є засудженими до знущань, принижень та ставлення як до тварин, не зобов‘язані вони також обслуговувати корумпованих тюремних начальничків із садистськими методами "виховання спецконтингенту", - заявив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Вінницька правозахисна група закликає до створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки масових повідомлень про порушення прав людини та корупцію в установах державної кримінально-виконавчої служби.

Також ВПГ закликає негайно звільнити голову Державного комітету України з питань виконання покарань Василя КОЩИНЦЯ із займаної посади.

Вінницька правозахисна група заявляє, що готова надавати безкоштовну правову допомогу усім нинішнім та колишнім ув‘язненим, що перебувають чи перебували в СВК №81 і, особливо, в міжобласній тюремній лікарні при СВК №81.