Квартири, дача і вілла в Італії: Навальний знайшов у кремлівського пропагандиста Соловйова нерухомості на мільярд рублів

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов став власником елітної нерухомості в центрі Москви і шикарної вілли в Італії. Про це йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ми оцінюємо мінімальний розмір статків Соловйова в мільярд рублів. Це тільки те, що він ніяк не може приховати, і підтверджується документально. Думаю, що якщо додати сюди гроші на російських і зарубіжних рахунках, а також готівку в валізі під ліжком, то цифру треба буде подвоїти", - заявляє Навальний.

Згідно з розслідуванням, мерія Москви підібрала йому квартиру 160 метрів в елітному будинку і продала за ціною 2,5 мільйона рублів. При тому, що мінімальна ринкова ціна таких апартаментів в рік покупки - 13 мільйонів. Незабаром Соловйов купив ще дві квартири у цьому будинку, збільшивши площу свого елітного майна до 450 квадратних метрів. Сьогоднішня ціна цієї нерухомості становить 250 мільйонів рублів.

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Крім того, у нього є будинок на 1046 метрів в дачному селищі Передєлкіно в Московській області. Він коштує близько 400 мільйонів рублів.

Також Соловйов виявився власником вілли в італійському місті Комо і посвідчення резидента Італії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Навальний оприлюднив інформацію про "таємну імперію" Медведєва і хабарі на 70 мільярдів рублів.