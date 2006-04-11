Порнозірка Чиччоліна запропонувала секс Бен Ладену

Італійська порнозірка Чиччоліна запропонувала узяти на себе проблему світового тероризму.

Вона заявила, що готова переспати з Осамою бен Ладеном "в обмін на припинення його тиранії". Чиччоліна попередила Осаму, щоб він врахував помилку Саддама Хусейна, який ніяк не відреагував на подібну пропозицію актриси.

Лента.ру