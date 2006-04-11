Порнозірка Чиччоліна запропонувала секс Бен Ладену
17:35, 11 квітня 2006Світ
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Італійка попередила Осаму, щоб він врахував помилку Хусейна
Італійська порнозірка Чиччоліна запропонувала узяти на себе проблему світового тероризму.
Вона заявила, що готова переспати з Осамою бен Ладеном "в обмін на припинення його тиранії". Чиччоліна попередила Осаму, щоб він врахував помилку Саддама Хусейна, який ніяк не відреагував на подібну пропозицію актриси.
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