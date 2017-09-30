В МЗС Сербії заявили про велику "антиросійську істерію" на Заході

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч заявив, що вплив Росії на Сербію є нешкідливим, наголосивши на тому, що на Заході існує велика "антиросійська істерія".

Про це він заявив після зустрічі із російським віце-прем’єром Дмитром Рогозіним, повідомляє Європейська правда з посиланням на Balkaneu.

Дачіч підтвердив, що ціллю зустріч із Рогозіним було питання сербсько-російського гуманітарного центру у місті Ніс.

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За його словами, Сербія перебуває під великим тиском Заходу щодо цього центру та щодо можливого надання дипломатичної недоторканності російським чиновникам.

"У західних країнах існує очевидно велика антиросійська істерія, і все це інтерпретується як те, що Росія має великий вплив у нашому регіоні. Вони (Захід - Ред.) думають, що такий вплив є шкідливим. Але я сказав їм, що ми маємо інше враження, а саме те, що вплив деяких інших країн, з іншої півкулі, є більш шкідливим, ніж вплив Росії, принаймні щодо Сербії та сербського народу", - сказав Дачіч.

Центр у місті Ніс та промислові зони для російських фабрик у Сербії зараз, за словами Дачіча, "особливо популярні питання на Заході".

"Західна півкуля вважає, що якщо щось підписано з Російською Федерацією, що це представлятиме антиамериканське, антизахідне рішення", - додав він.