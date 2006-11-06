Учасники акції протесту в Киргизії рушили до Білого дому

Учасники акції протесту на центральній площі Киргизії мають намір провести мітинг перед будівлею уряду республіки, заявив співголова опозиційного руху за реформи Алмазбек Атамбаєв з трибуни мітингу.

"Може ми знаходимося дуже далеко, і вони нас не чують", - сказав він.

Атамбаєв попередив своїх соратників, що, за його даними, серед мітингуючих знаходяться люди, які можуть спробувати організувати провокації під час мітингу перед Білим домом.

"Якщо вас закликатимуть йти на штурм Білого дому - знайте це провокація", - відзначив він.

Мітинг перед стінами Білого дому опозиція планує почати о 13.00 за місцевим часом, а потім рушити пішим маршем у бік державного телебачення.

РІА "Новости"