CNN: вбивця з Лас-Вегаса збирав свій арсенал зброї 20 років

Стівен Паддок, який відкрив вогонь по натовпу у Лас-Вегасі, збирав свій арсенал протягом 20 років. Про це повідомило джерело CNN у правоохоронних органах, передає РБК.

Поліція Лас-Вегаса, у свою чергу, повідомила, що в номері готелю, з якого вів стрілянину Паддок, в його будинку в Меските і ще одному пов'язаному з ним будинку в Неваді було виявлено 47 одиниць зброї. При цьому на 12 одиниць зброї, які були знайдені в номері готелю, були встановлені спеціальні пристрої (bump-stock devices), які збільшували їх скорострільність до рівня автомата. Такі пристрої у США дозволені, хоча самі автомати здебільшого заборонені.

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Гвинтівки, рушниці та пістолети Паддок купив у чотирьох штатах - Неваді, Юті, Каліфорнії і Техасі.

Крім того, співробітники правоохоронних органів розповіли, що стрілець вів вогонь по натовпу 9-11 хвилин, до того моменту як покінчив з собою. Він встановив камери всередині і зовні свого номера, щоб помітити наближення поліції. Пізніше була опублікована фотографія тіла Паддока.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 чоловік, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелю Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову.