ЗМІ показали фото і відео з готельного номера лас-вегаського стрілка

У Мережі з'явилися фото з готельного номера, який використовував 64-річний американський стрілок Стівен Педдок, що вбив 59 осіб у Лас-Вегасі під час фестивалю кантрі-музики.

Знімки представила журналістка Жаклі Генрі у своєму Twitter.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) October 3, 2017

"Це 2 із 23 стволів, знайдених у готельному номері Mandalay Bay в Лас-Вегасі - молот, сошка, оптика, боєприпаси. 59 життів. Жах", - написала вона.

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Крім того, телеканал ABC опублікував відео з номера стрілка. Двері в кімнату зрешечені кулями і зірвані з петель, а сам вхід заклеєний поліцейською стрічкою.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJSpic.twitter.com/a3jGl5xhIR — ABC News (@ABC) October 3, 2017

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня біля одного із казино у Лас-Вегасі чоловік відкрив стрілянину. Поліція повідомила, що ймовірного нападника було ліквідовано. Щонайменше 50 осіб померло, понад 500 - поранені.

Особу стрільця встановили, ним виявився 64-річний Стівен Педдок. Він перебував в номері готелю та казино «Мандалай Бей» на 32 поверсі, з вікна якого й стріляв. Жодних вимог убивця не висунув.

Трагедія трапилася під час кантрі-фестивалю, на який прийшли близько 30 тисяч людей. Наразі це найбільше масове вбивство за всю історію США.