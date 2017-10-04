ЗМІ показали фото і відео з готельного номера лас-вегаського стрілка

06:03, 04 жовтня 2017
Світ
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На фото - оптика до зброї та боєприпаси.

Одна із гвинтівок убивці / фото twitter.com/JacquiHeinrich

У Мережі з'явилися фото з готельного номера, який використовував 64-річний американський стрілок Стівен Педдок, що вбив 59 осіб у Лас-Вегасі під час фестивалю кантрі-музики. 

Знімки представила журналістка Жаклі Генрі у своєму Twitter

"Це 2 із 23 стволів, знайдених у готельному номері Mandalay Bay в Лас-Вегасі - молот, сошка, оптика, боєприпаси. 59 життів. Жах", - написала вона.

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Крім того, телеканал ABC опублікував відео з номера стрілка. Двері в кімнату зрешечені кулями і зірвані з петель, а сам вхід заклеєний поліцейською стрічкою. 

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня біля одного із казино у Лас-Вегасі чоловік відкрив стрілянину. Поліція повідомила, що ймовірного нападника було ліквідовано. Щонайменше 50 осіб померло, понад 500 - поранені.

Особу стрільця встановили, ним виявився 64-річний Стівен Педдок. Він перебував в номері готелю та казино «Мандалай Бей» на 32 поверсі, з вікна якого й стріляв. Жодних вимог убивця не висунув.

Трагедія трапилася під час кантрі-фестивалю, на який прийшли близько 30 тисяч людей. Наразі це найбільше масове вбивство за всю історію США. 

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Новина в сюжеті: Стрілянина у Лас-Вегасі
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