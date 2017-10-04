Батькам захопленого в полон у Сирії росіянина ФСБ наказала "не піднімати шум"

Співробітники ФСБ вимагають від батьків росіянина, який потрапив у полон у Сирії, Григорія Цуркану «не піднімати шум». Про це повідомляє радіо Свобода з посиланням на батьків Цуркану.

Батьки Цуркану розповіли, що їм «зателефонували невідомі», запевнили, що їх сина звільнять, і сказали «не піднімати шум». Пізніше вони зізналися, що дзвінок був «з ФСБ».

Читайте такожБойовики ІДІЛ показали захоплених у полон російських військових (відео)Брат Григорія Роман розповів, що той, імовірно, воював у Сирії в складі ПВК Вагнера. За його словами, брат поїхав в Сирію в травні і приховував своє «відрядження».

Радіо Свобода уточнює, що вдень у середу знімальна бригада видання приїхала в будинок сім'ї Цуркану. Брат полоненого росіянина ще вранці був готовий зустрітися з журналістами особисто, однак після обіду перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Раніше в середу члени організації «Бойове братство. Домодєдово» впізнали в жителі Московської області Цуркану, чоловіка, взятого в полон терористичною організацією «Ісламська держава». За інформацією «Бойового братерства», Цуркану раніше брав участь у бойових діях в Сирії та Югославії.

У той же час керівник домодєдовського відділення «Бойового братства» Олексій Кірін повідомив Дощу, що не став би «зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що чоловік на відео це Цуркану. Він погодився, що схожість між Цуркану і людиною з відеокадрів є, додавши, що останній не схожий на того чоловіка, яким Цуркану був у звичайному житті.

Як повідомляв УНІАН, ІДІЛ опублікувало відеозапис, на якому зображені двоє чоловіків. Один з них називає себе Романом Заболотним 1979 року народження, а другого - Григорієм Цуркану (Суркановым) 1978 року народження. Міноборони РФ спростувало захоплення в полон російських військових у Сирії.