У Кремлі відреагували на відео ІДІЛ із полоненими росіянами

У Кремлі заявили, що занепокояться долею двох росіян, які потрапили в полон у Сирії, якщо підтвердиться їхнє російське громадянство, але в будь-якому випадку, мають намір продовжити боротьбу за територіальну цілісність цієї країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Що стосується, можливо, двох громадян Росії, військовослужбовців, я пропоную орієнтуватися, звичайно, в першу чергу, на відповідну заяву міністерства оборони. Безумовно, в Москві занепокоєні долею цих громадян у разі, якщо вони є громадянами Росії», - сказав Пєсков, коментуючи інформацію про нібито захоплення росіян терористами в САР.

При цьому відповідаючи на запитання, про те, що представники «войска Донского» впізнали одного з захоплених у Сирії громадян, Пєсков повідомив, що бачив такі повідомлення в ЗМІ, проте, за його словами, це «навряд чи можна сприймати як офіційну інформацію».

«Тому, звичайно, потрібно представити підтвердження цьому, що більше заслуговує на довіру. Але, ще раз повторюю, ця інформація за всіма можливими джерелами перевірятиметься на предмет підтвердження того, що ці люди є громадянами», - сказав він.

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За його словами, російські спецслужби займаються цим питанням і використовуватимуть усі можливості для встановлення їхнього громадянства.

«Кремль не має можливості займатися їхньою долею, але, безумовно, відповідні російські служби, звичайно ж, використовуватимуть усі можливості для встановлення їхнього громадянства», - зазначив Пєсков.

Водночас, він підкреслив, що Росія продовжить докладати зусиль у руслі боротьби з тероризмом і підтримки державної цілісності Сирії.

«Я не став би говорити про те, наскільки незамінна ця роль (Росії). Але те, що Росія є активною учасницею всіх основних процесів, які проходять на Близькому Сході й на Середньому Сході, це однозначно. Ви знаєте, що Росія активно залучена в процес сирійського врегулювання, і, безумовно, в руслі боротьби з тероризмом і підтримки державної цілісності Сирійської Арабської Республіки ці зусилля Росії триватимуть», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, близьке до терористичної організації «Ісламська держава» агентство Amaq розповсюдило відео, на якому нібито присутні взяті в полон двоє російських солдатів. Про це повідомляє SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів. На записі, який публікує телеграм-канал Directorate 4, присутні двоє чоловіків, один з яких говорить, що його звуть Роман Васильович Заболотний, 1979 року народження. Він також назвав ім'я людини, яка сидить із ним поруч - Григорій Михайлович Сурканов, 1978 року народження.

Про службу в ЗС РФ на записі чоловіки не говорять. Міноборони РФ спростувало інформацію про захоплення в полон російських військовослужбовців.