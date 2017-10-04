У полоненому в Сирії російському військовому впізнали "козака" (фото)

Одного з російських військових, які потрапили у полон до ІДІЛ, упізнали серед фотографій з "козаками", які зривали відкриття штабу опозиційного політика РФ Олексія Навального в Ростові. Про це пише команда Conflict Intelligence Team, що займається розслідуваннями військових конфліктів.

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Вивчивши фотографії і відеозаписи, експерти вважають, що змогли знайти Романа Заболотного серед групи "козаків", що протистояла представникам штабу Навального.

Багато в чому допомогла їм у цьому фотографія Романа в козачій формі, опублікована одним з користувачів Вконтакте в коментарях до замітки, присвяченій "козакові", що потрапив у полон.

Автори групи Вконтакте "Ростов Головний - новини Ростова-на-Дону" також опублікували фотографію Романа Заболотного у козацькій формі, підтвердивши його особу.

Крім того, експерти звернулися до Євгена Фельдмана, автора проекту «Це Навальний», з проханням надати фотографії зустрічі з метою впізнати серед групи "козаків" Романа Заболотного. На одному з кадрів Євгена, на їхню думку, саме Роман стоїть біля дверей готелю, в якому Леонід Волков проводить зустріч з волонтерами. Забалотного видно через скло дверей:

Заболотного можна знайти й на інших фото-, відеоматеріалах, присвячених відкриттю штабу Олексія Навального в Ростові-на-Дону:

Раніше близьке до терористичної організації «Ісламська держава» агентство Amaq розповсюдило відео, на якому нібито присутні взяті в полон двоє російських солдатів.