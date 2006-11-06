Міліція у Бішкеку перейшла на сторону опозиції

Співробітники міліції, що охороняли будинок уряду у Бішкеку, зняли оточення, а потім залишили площу, де з 2 листопада проводить мітинги киргизька опозиція, повідомляє РІА Новости.

При цьому один з міліціонерів піднявся на трибуну і заявив, що "вони з народом". В той же час, мітингуючі, за даними агентства, поки не наближаються до огорожі урядової будівлі, хоча оточення навколо нього фактично знято.

Про те, що група офіцерів киргизької міліції перейшла на сторону мітингуючих, повідомляє також ІА "Фергана.Ру". В той же час, агентство відзначає, що порушене тільки зовнішнє оточення навколо будинку уряду. Один з офіцерів, що стоїть у внутрішньому оточенні, заявив кореспондентові "Фергани", що у них є автомати і бойові патрони, і "в разі чого - вони стрілятимуть".

У свою чергу, електронне видання "Тазар" повідомляє, що оточення навколо урядової будівлі, "було змінено: міліціонери розступилися перед огорожею, але залишилися на флангах і по периметру". За огорожею, за даними видання, стоять бійці Національної гвардії і внутрішніх військ з саперними лопатками. Повідомляється також, що до урядової будівлі підігнали пожежну машину з брандспойтом.

Нагадаємо, що представники опозиційного руху Киргизії вимагають відставки президента і уряду республіки, а також проведення конституційної реформи, яка введе в Киргизії парламентсько-президентську форму правління.

Проект конституції, який глава республіки Курманбек Бакієв вніс до парламенту 6 листопада, опозиція відкинула, назвавши його "суперпрезидентським" і пообіцявши в найближчий день представити свій варіант реформи.

Лента.ру